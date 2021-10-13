В Красноярске отремонтировали 5 подземных переходов, 3 из которых стали арт-объектами

Переход на Авиаторов Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске отремонтировали сразу 5 подземных переходов, 3 из которых стали арт-объектами. Как рассказали в администрации Красноярска, обновление подземок производилось в рамках контракта по их содержанию.

В микрорайоне Преображенский подземный пешеходный переход был полностью отремонтирован этим летом, работы выполняли специалисты муниципального предприятия «САТП». Ранее эта часть путепровода по ул. Авиаторов находилась в плачевном состоянии, вандалы выводили из строя системы освещения. Сейчас стены этого перехода оформили рисунками знаковых мест Красноярска.

Подземный переход на Перенсона получил на свои стены видовые места Красноярска. Отделочники предварительно оштукатурили и покрасили стены, а напольное покрытие было обработано пропиткой «Брит». Этот материал хорошо заполняет микротрещины, восстанавливает целостность покрытия и продлевает срок его службы.