На маршрутах КрасЖД начала работу новая комфортабельная электричка

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Электропоезд нового поколения пополнил парк подвижного состава Красноярской железной дороги. Как сообщают в пресс-службе ведомства, это уже третий электропоезд, поступивший в моторвагонное депо станции Красноярск в 2021 году.

В новой электричке созданы комфортные условия для пассажиров, в том числе – маломобильных, в соответствии с современными стандартами обслуживания. Ее отличают плавный ход, а также низкий уровень шума в вагонах. Состав оснащен инновационной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. Безопасность обеспечивается посредством системы видеонаблюдения.

На данный момент электропоезд прошел все этапы тестирование и начал работу на самых востребованных направлениях: до станций Дивногорск, Красноярск Северный, Снежница, Сорокино и других.