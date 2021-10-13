За 2021 год в Красноярске травмировалось более 40 пассажиров в общественном транспорте

Фото: Мария ЛЕНЦ

За 10 месяцев 2021 года в Красноярске успели травмироваться более 40 пассжиров в общественном транспорте. Как сообщили в ГИБДД, автоинспекторы установили, что в большинстве случаев пострадавшие не держались за поручни либо делали это некрепко.

Буквально пару дней назад по этой же причине получила травму 10-летняя школьница в автобусе №55. На видеозаписи из общественного транспорта видно, что девочка ехала в автобусе стоя, при этом не держась за поручни. Во время резкого торможения юная пассажирка не удержалась и упала.

Сотрудники ГИБДД напоминают жителям, что общественный транспорт может оказаться в аварийной ситуации или попасть в ДТП. Поэтому горожанам стоит аккуратно производить посадку и высадку, держаться за поручни и по возможности занять сидячее место в транспорте. Если травмирование во время поездки все же произошло, это является ДТП и подлежит оформлению Госавтоинспекцией.