Красноярский чиновник из администрации Ленинского района уволен из-за покупки квартиры на неподтвержденные доходы

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В Красноярске уволили чиновника, купившего квартиру стоимость свыше 5,5 миллионов рублей на неподтвержденные доходы. Как сообщает прокуратура, мужчина, работавший начальником отдела недвижимости и земельных отношений администрации Ленинского района, приобрел имущество в 2018 году.

- Вопреки требованиям закона, сведения о произведенных расходах в установленном порядке им не представлены, а стоимость приобретенного имущества существенно превысила совокупный доход муниципального служащего и его супруги за 3 года, предшествующих совершению сделки, который составил 1,5 млн рублей. В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не подтверждена, - пояснили в прокуратуре краевой столицы.

Суд постановил взыскать с чиновника 2 миллиона рублей в пользу дохода государства. Как только решение вступит в законную силу, его исполнение окажется на контроле у прокуратуры.