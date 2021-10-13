В Назарове коронавирус выявили у троих несовершеннолетних

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В Назарове, Красноярский край, выявлен коронавирус у троих совершеннолетних. Об этом сообщает портаз «Запад-24» со ссылкой на главного врача Назаровской РБ Владимира Милицына.

- На сегодняшний день мы на дому ведем порядка 70 пациентов, включая трех несовершеннолетних. Учитывая сложности у нас и в Ачинске, где тоже сложная обстановка и наблюдается рост новых пациентов в базовых госпиталях, мы уже в четвертый раз развернули свой госпиталь на территории Назарово. Открыли мы его по приказу минздрава с 7 октября. Пока он развернут на 50 коек и рассчитан на пациентов средней степени тяжести. Сегодня у нас находятся на лечении 27 пациентов. Могу заявить со всей ответственностью, что ни одного вакцинированного среди них нет, - пояснил руководитель районной больницы.

Отметим, что пока своя реанимация в госпитале не развернута, так как пока в ней нет необходимости. Но за последнюю неделю количество заболевания коронавирусом выросло, а 11 октября в годе зафиксировали сразу 30 новых случаев заболевания.