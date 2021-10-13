«Руками не трогать!» и «Посторонним вход запрещен!». Богучанская ГЭС объявила конкурс «Энергия без опасности»

Фото: facebook.com/boguchanskayages/

Творческий конкурс для всех школьников Кежемского района, посвященный безопасному обращению с электроприборами, объявили Богучанская ГЭС и Центр дополнительного образования детей (ЦДОД) города Кодинска.

Школьники постоянно работают с компьютерами, осветительным оборудованием, проекторами, 3D-принтерами и другими устройствами, и знать правила безопасного обращения с элетроприборами жизненно важно! Кстати, это оборудование было передано ЦДОД в рамках благотворительной программы ПАО «РусГидро».

Участники конкурса будут готовить агитационные материалы для своих ровесников в одной из предложенных номинаций. Например, в номинации «Руками не трогать!» - рисовать знак безопасности или плакат, посвященный безопасному обращению с электроприборами и запрету на проникновение на энергообъекты. Разрешается использование любой изобразительной техники и жанра, в том числе компьютерная обработка фотографий, сделанных самим автором работы. Выбравшие номинацию «Посторонним вход запрещен!» запишут при помощи смартфонов или цифровой камеры видео-предупреждение для детей, призывающее не проникать на закрытую территорию или объекты. Работы могут быть коллективными или индивидуальными. В положении конкурса предусмотрен запрет на использование в работах действующих объектов энергетической инфраструктуры.

Для участия в конкурсе необходимо разместить свою работу на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #Электробезопасность_БОГЭС и #Энергия_без_опасности_БОГЭС для учеников младших классов разрешено размещение конкурсных работ на страницах родителей, старших братьев и сестер.

Конкурсные работы будут принимать с 11 по 30 ноября, итоги конкурса «Энергия без опасности» подведут в канун дня энергетика в декабре.

Наша справка

АО «Богучанская ГЭС» регулярно проводит творческие конкурсы для детей Кежемского района. В этом году в марте состоялся конкурс поделок из снега и льда «Живая вода», посвященный всемирному дню Водных ресурсов. В мае прошел конкурс видеозаписей «Послание победителям», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В октябре объявлен конкурс, посвященный теме электробезопасности, он проводится во второй раз.