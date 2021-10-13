В Красноярске на улице Маерчака спилят 31 опасный тополь и два вяза

Фото: Администрация Красноярска

Администрация Красноярска дала разрешение специалистам для спиливания 31 опасного тополя и двух вязов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, деревья могут упасть на тротуар в любой момент. Работы по спиливанию должны провести до конца 2021 года.

Озеленители обследовали деревья на участке от улицы Калинина до проспекта Свободного. В основном вдоль дороги там растут тополя. Деревья были высажены достаточно давно и требовали обследования на предмет безопасности в рамках плановой работы по содержанию.

Проверка показала, что в некоторых стволах деревьев образовались крупные трещины, некоторые из пустот расположены у самых оснований. На многих тополях есть серьезные поражения, на стволах растут грибы, деревья поражены заболеваниями.

Решение о высадке новых саженцев на этих участках будет приниматься дополнительно, с учетом расположения подземных коммуникаций и условий дорожной безопасности.