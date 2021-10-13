Житель Красноярского края после скандала с отчимом сжег его дом, ущерб составил 5,5 млн рублей

Фото: МВД

Конфликт жителя Красноярского края со своим отчимом закончился поджогом дома и ущербом в 5,5 миллионов рублей. Как сообщают в МВД, 31-летний мужчина решил выместить злобу таким образом, но теперь раскаивается в содеянном.

ЧП произошло накануне ночью в деревне Карловка – загорелись жилой дом и надворные постройки. Сотрудники полиции оперативно смогли задержать поджигателя. Им оказался ранее не судимый пасынок потерпевшего, который после скандала со своим отчимом решил поджечь ему дом.

В отношении поджигателя заведено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.