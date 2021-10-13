«Платформа больших данных» составила рейтинг экологической сознательности регионов

Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) составила рейтинг регионов по уровню интереса жителей к экологической повестке – заботе о здоровье, экотурам, переработке мусора и другим аспектам осознанного отношения к окружающей среде. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ-3 вошёл Алтайский край. Из десяти регионов-лидеров шесть – в Сибири.

Первую строчку экорейтинга российских регионов заняла Москва, следует из данных рекламного программатика Platforma. В столице проживает 15,4 % тех, кто интересовался в интернете вопросами экологии в январе-сентябре этого года. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 2,3 процентных пункта.

На второй строчке расположился Санкт-Петербург, где уровень интереса жителей к экоповестке практически в два раза ниже, чем в Москве, — 7,5 %. Кроме того, за год этот показатель снизился на 1,4 процентных пункта.

Замыкает тройку-лидеров Алтайский край — здесь проживает 3,8 % из тех, кто искал информацию об экологических вопросах. По сравнению с прошлым годом уровень интереса к этой теме в регионе вырос на 1,2 процентных пункта.

Четвертое место занял ещё один сибирский регион — Красноярский край с долей 3,4 %. За год она выросла на 1,6 процентных пункта. В целом жители Сибири показали достаточно высокий интерес к экотематике. Помимо Алтайского и Красноярского краев в топ-10 также вошли Иркутская (3,1 %), Омская (3 %), Новосибирская (2,6 %) и Кемеровская (2,2 %) области.