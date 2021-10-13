В Красноярске неизвестные сломали арт-объект в виде кролика во время селфи на правобережной набережной

Фото:belros24_life/

Недавно установленный арт-объект в виде кролика неизвестные жители Красноярска сломали во время фотографирования. Как рассказали в соцсетях администрации, кто-то из взрослых решил забраться на фигуру верхом, чтобы сделать селфи, но фигура не выдержала веса и повредилась. Сейчас одного из кроликов увезли на реставрацию, а ко второму ограничили доступ.

Топиарии в виде двух зеленых кроликов появились не так давно на Ярыгинской набережной. Каркас покрыт искусственной травой, которую можно трогать руками, но очень бережно. Руководство города предупреждало горожан, что взбираться на фигуры не рекомендуется – они не выдержат веса взрослого человека. Но некоторые горожане решили проверить это на собственном опыте.