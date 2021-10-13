Жительницу Красноярска пыталась снять квартиру, но два раза подряд нарвалась на мошенников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска пыталась снять квартиру и два раза подряд нарвалась на мошенников. Девушка вносила задаток и «арендодатели» внезапно исчезали. Свою историю горожанка Алёна рассказала в паблике микрорайона Солнечный.

По словам жительницы Красноярска, ей срочно нужна была квартира в аренду, поэтому она оставляла объявления о поиске на всех доступных площадках. На одно из них сначала откликнулась женщина, которая предложила хороший вариант с мебелью и техникой всего за 9500. Алене этот вариант понравился, цена была гораздо ниже рынка. Не смутил номер другого региона и то, что «арендодатель» попросил залог.

Скриншот переписки

Девушка перевела 1500 рублей и больше владелица сдаваемой квартиры на связь не выходила. Второй арендодатель также оказалась мошенницей, которой Алена перевела уже 800 рублей. «Владелица» квартиры после получения денег закинула горожанку в черный список.

Скриншот переписки

Как рассказали «Комсомольской правде» в полиции, заявление от девушки по факту мошенничества не поступало. Обе страницы мошенниц сейчас недоступны, одну из них «заморозили» в связи с жалобами на мошеннические действия.