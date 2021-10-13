В Красноярске начался новый этап строительства дорожной развязки с Николаевского моста

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске стартовал новый этап строительства дорожной развязки с Николаевского моста. Для этого с 12 октября ограничили движение по улице Юбилейная. Как сообщают в администрации, работы по строительству моста должны завершится к концу 2022 года.

Для проезда транспорта полностью закрывают участок 50 метров на улице Юбилейная в районе дома №38. На участках ул. Юбилейная от дома № 38 до дома № 31, а также от дома №41 до ул. Овражная будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено». Здесь ООО «Красноярская Геоархеология» будет проводить работы по сохранению объекта археологического наследия «Стоянка Афонтова гора-4».

А в районе улиц Чкалова-Байкитская-Овражная на днях начнутся уже непо средственно строительно-монтажные работы. С 15 октября по 1 ноября 2022 года будет перекрыта для движения ул. Чкалова, а также участок дороги от дома № 12 по ул. Революции до дома № 11а по ул. Волочаевская.