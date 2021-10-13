В Красноярске вместо «Бременских музыкантов» установят стелу «Красноярск – город трудовой доблести» до конца ноября 2021

Фото: instagram.com/gorsovet.krasnoyarsk/

Вместо скульптуры «Бременских музыкантов» на площади возле ДК 1 мая появится стела «Красноярск – город трудовой доблести». Как сообщили в пресс-службе горСовета, установка нового памятника должна завершиться к концу ноября 2021 года, а в декабре состоится торжественное открытие.

Стела увековечивает память трудовой доблести красноярцев в годы Великой Отечественной войны. Проект мемориала разработала группа архитекторов под руководством московского скульптора-монументалиста Дениса Стритовича.

Мемориал будет выполнен в форме 17-метровой красно-белой гранитной стелы. На фронтальной стороне скульптуры разместят герб города, а на её боковых поверхностях будут находиться изображения боевых орудий, выпущенных на Красмаше и использовавшихся при обороне Москвы в 1941 году и взятии Берлина в 1945. Стела будет стоять в окружении пилонов из красного гранита с бронзовыми панно, на которых отчеканят четверостишие известного поэта Игнатия Рождественского, а также ретроспектива производственных достижений красноярских заводов и знаковых событий из жизни города в период Великой Отечественной войны.

Отметим, что памятник «Бременским музыкантам» будет установлен с обратной стороны ДК.