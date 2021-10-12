В Туве за шкуру убитого волка дают по 7 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве за шкуру убитого волка дают по 7 тысяч рублей, независимо от пола и возраста. Об этом сообщает минприроды республики. Дело в том, что серые хищники развелись в большом количестве и доставляют большие неприятности местным животноводам. В республике традиционная форма ведения сельского хозяйства – стойбище: семьи разводят скот на расстоянии от сел. Приходится охранять его от нападения волков. Время от времени даже создаются специальные бригады для регулирования численности хищников.

Вот и сейчас для поощрения охотников из бюджета выделяются средства. Однако это не значит, что любой может отстрелить животное и принести его шкуру в пункт приема. Для получения денежного вознаграждения за добытого волка охотник представляет: шкуру (невыделанная, но высушенная), разрешение на его добычу, паспорт, охотничий билет, ИНН и банковские реквизиты расчетного счета. Ограничений в количестве нет.