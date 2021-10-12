В Красноярске начали строить еще одну развязку с Николаевского моста Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дорожники приступили к строительству еще одной развязки с Николаевского моста. Она соединит проспект Николаевский с Академгородком. В связи с этим с 18 часов 12 октября ограничили движение по улице Юбилейной. Точнее здесь закрыли для проезда транспорта участок протяженность 50 метров. Здесь «Красноярская Геоархеология» будет проводить работы по сохранению объекта археологического наследия «Стоянка Афонтова гора-4».

На год – с 15 октября по 1 ноября 2022 года – будут частично перекрыты улицы Чкалова, Революции, Волочаевской, там на днях начнутся уже непосредственно строительно-монтажные работы.

Добавим, что финансирование строительства идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». И станет продолжением прямого пути с улицы Дубровинского на улицу Киренского. Объект планируется сдать в октябре 2022 года.