В Хакасии запретили вход в общественные места без сертификатов о вакцинации. Фото: сайт правительства республики

По решению регионального оперштаба, с учетом эпидобстановки, позиции прокуратуры республики и управления Роспотребнадзора в Хакасии установили жесткие антиковидные меры, связанные с посещением общественных мест. Жестко, но выбирать не приходиться – количество заразившихся республике растет, причем доля тяжелых больных становится все больше.

«На территории Хакасии устанавливаются временные ограничения на посещение общественных заведений. В списке – учреждения культуры и искусства, объекты спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатры, организации общественного питания и оказания бытовых услуг (бани, сауны). Посещать их беспрепятственно смогут лица, предъявившие либо сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, либо о том, что человек переболел COVID-19 не больше 6 месяцев назад. Вход несовершеннолетних в перечисленные организации допускается в сопровождении родителей (законных представителей), имеющих один из указанных выше сертификатов», - сообщается на сайте правительства Хакасии. Такой режим продлится до 14 ноября включительно.