В Центральном районе Красноярска добавили места для уличной торговли Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районе Красноярска сейчас 12 мест, где горожане могут торговать результатами своего труда. Например, продать излишки овощей, ягоды, фрукты, цветы, которые они вырастили на даче. Или вязаные изделия, вышивку, сувениры. В общем, все то, что не требует специальной сертификации.

Последние три адреса были добавлены совсем недавно. А вот за торговлю в неустановленных местах может быть выписан штраф – от 500 до 2 000 рублей частным лицам и от 1 000 до 5 000 рублей предпринимателям.

- В нашем районе есть и хорошие примеры организации уличной торговли – взять хотя бы выставку-продажу «Цветочная симфония». С нарушениями мы постоянно боремся – проводим рейды и объясняем, что торговля разрешена далеко не везде. Иначе весь центр города может превратиться в стихийный рынок, а это недопустимо,– подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Список адресов для уличной торговли в Центральном районе:

- Северное шоссе, 48 (ЖК «Солонцы-2»);

- Березина, 82;

- Березина, 156;

- Гагарина, 1;

- Дзержинского – Красной Армии, 3;

- Диктатуры Пролетариата, 31;

- Карла Маркса, 133 – Кирова;

- Линейная, 105;

- Республики - Грибоедова;

- Сурикова 34;

- Урицкого, 50;

- Чернышевского, 104.