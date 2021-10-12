В Центральном районе Красноярска добавили места для уличной торговли
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Центральном районе Красноярска сейчас 12 мест, где горожане могут торговать результатами своего труда. Например, продать излишки овощей, ягоды, фрукты, цветы, которые они вырастили на даче. Или вязаные изделия, вышивку, сувениры. В общем, все то, что не требует специальной сертификации.
Последние три адреса были добавлены совсем недавно. А вот за торговлю в неустановленных местах может быть выписан штраф – от 500 до 2 000 рублей частным лицам и от 1 000 до 5 000 рублей предпринимателям.
- В нашем районе есть и хорошие примеры организации уличной торговли – взять хотя бы выставку-продажу «Цветочная симфония». С нарушениями мы постоянно боремся – проводим рейды и объясняем, что торговля разрешена далеко не везде. Иначе весь центр города может превратиться в стихийный рынок, а это недопустимо,– подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.
Список адресов для уличной торговли в Центральном районе:
- Северное шоссе, 48 (ЖК «Солонцы-2»);
- Березина, 82;
- Березина, 156;
- Гагарина, 1;
- Дзержинского – Красной Армии, 3;
- Диктатуры Пролетариата, 31;
- Карла Маркса, 133 – Кирова;
- Линейная, 105;
- Республики - Грибоедова;
- Сурикова 34;
- Урицкого, 50;
- Чернышевского, 104.