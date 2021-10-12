В Норильске грузовик придавил своего водителя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске следователи проводят проверку по факту гибели 49-летнего водителя большегрузного автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, трагедия произошла на строительной площадке.

Предварительно известно, что 10 октября по договоренности с индивидуальным предпринимателем мужчина разгружал строительные материалы из кузова «МАЗа» (грузовик принадлежит его работодателю). Вышел из кабины, подошел к машине сзади. В этот момент грузовик покатился и придавил мужчину. Тот получил травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

По результатам проверки будет принято решение о том, является ли это несчастным случаем или в трагедии есть криминальная составляющая. Добавим, что налицо нарушение правил техники безопасности.