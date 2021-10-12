Красноярцы могут улететь на новогодние каникулы в Сочи и Санкт-Петербург Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы наверняка уже планируют предстоящие новогодние каникулы. Кому-то хочется отдохнуть в жарких странах, тогда эта новость их не заинтересует. А вот любителям внутреннего туризма будет полезно. Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Красноярска в Сочи и Санкт-Петербург в период новогодних праздников с 25 декабря по 10 января.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800. В Сочи: два раза в неделю по пятницам и воскресеньям, начиная с 26 декабря. Вылет из Красноярска в 11:45 по местному времени (в пятницу) и в 7:30 (в воскресенье). Время в пути 5 часов 30 минут.

В Санкт-Петербург: 3 раза в период с 25 по 30 декабря и 4 раза в период с 3 по 10 января. Вылет из Красноярска – в 18:40 часов и уже через 5 часов 10 минут самолет приземлится в Пулково. В авиакомпании добавили, что эти маршруты – традиционные, сезонные и пользуются большим спросом у пассажиров.