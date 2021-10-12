ВТБ разработал мобильное приложение для студентов

ВТБ первым на рынке разработал мобильное приложение для учащихся вузов и средних специальных учебных заведений. Проект «ВТБ Кампус» тестируется для части студентов и преподавателей Высшей школы менеджмента СПбГУ. Масштабирование технологии будет доступно в 2022 году, после чего подключить приложение смогут все вузы.

Решение «ВТБ Кампус» поможет автоматизировать внутренние обучающие и производственные процессы. На первом этапе студентам и преподавателям доступны расписание занятий онлайн, навигация по вузу с возможностью прокладывания маршрутов в здании, а также актуальные новости университета. Пользователи приложения могут проходить курсы финансовой грамотности, разработанные специально для студенческой аудитории. В разделе «Карьера в ВТБ» размещается актуальная информация о вакансиях и программах стажировки в банке.

Уже во втором квартале 2022 года планируется размещение и продвижение мобильного приложения «ВТБ Кампус» в AppStore и Google Play.

«ВТБ заинтересован в развитии технологий в образовательной сфере, благодаря которым обучение можно проходить в наиболее эффективном формате. По данным рынка, в России сегодня проходят обучение более 4,7 млн студентов. Мы активно работаем с вузами страны, обеспечиваем выпуск кампусных карт, которые являются не только платежным инструментом, но и доступом к инфраструктуре учебных заведений. Нашим продуктом пользуются уже порядка 260 тысяч российских студентов и преподавателей», − комментирует начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Гариф Ромашкин.