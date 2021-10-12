«Ростелеком» запустил резервный центр обработки вызовов «Cистемы 112» в Тыве. Фото: ПАО "Ростелеком"

В Тыве начал работу резервный центр обработки вызовов (РЦОВ) экстренных оперативных служб. Для этого Красноярский филиал «Ростелекома» установил современный программно-аппаратный комплекс, позволяющий повысить надежность «Системы 112» и обеспечивающий связь со спасателями по принципу одного окна.

РЦОВ функционирует в круглосуточном режиме вместе с основным, а при необходимости готов взять на себя весь объем звонков и сообщений, поступающих от жителей республики. Модернизация системы выполнена в рамках государственной программы Республики Тыва «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

«В июне этого года мы ввели в эксплуатацию аналогичный резервный центр в Красноярске и дополнительный центр обработки вызовов в Норильске. Провели интеграцию единого номера “112” Красноярского края, Хакасии, Кемеровской, Иркутской, Томской областей и системы ГЛОНАСС. Уверен, что новый резервный центр в Тыве сделает работу “Системы 112” надежнее», — подчеркнул Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Диспетчеры основного и резервного центров в Тыве принимают голосовые и текстовые сообщения о происшествиях. Жители могут попросить о помощи с номеров любых мобильных операторов и даже при нулевом балансе.

«В среднем за месяц на номер “112” поступает более 17 тысяч звонков. Для того, чтобы помощь была оперативно оказана, система автоматически дает связь диспетчеру с нужными специалистами МВД, ФСБ, МЧС, поисково-спасательных отрядов, больниц. Конечно, появление резервного центра усилит эту работу», — добавил Аяс Сарыглар, исполняющий обязанности руководителя Службы ГО и ЧС Республики Тыва.

Построенный РЦОВ в Тыве также, как и основной центр, соответствует федеральным требованиям. Благодаря его работе можно определить номер абонента и его местоположение, возобновить связь в случае обрыва соединения. По каждому обращению в «Системе 112» ведется отдельная карточка, где хранится вся информация о происшествии, в том числе запись переговоров.

В перспективе в Тыве планируется создать специальный учебный центр, где будут обучаться и повышать квалификацию сотрудники центров обработки вызовов и специалисты дежурно-диспетчерских служб. «Ростелеком» поставит для учебного центра серверное оборудование и программное обеспечение.