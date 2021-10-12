В этом году Богучанская ГЭС выпустила в Енисей 2,7 миллионов мальков сибирского осетра

Растут осетры очень медленно! Фото: Богучанская ГЭС

В России реализуется государственная программа увеличения темпов воспроизводства осетра, планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения и благодаря росту численности поголовья вычеркнуть его из Красной книги. И эта программа совпадает с одной из приоритетных задач РусГидро - сохранение биоресурсов. Причем, особое внимание уделяется сохранению и восстановлению рыбных запасов.

Впервые Богучанская ГЭС (совместное предприятие РусГидро и ОК РУСАЛ) приняла участие в программе восстановления «царь-рыбы» в августе 2020 года, когда в Енисей были выпущены более 218 тысяч мальков сибирского осетра. В этом году их больше в 10 раз! В августе-октябре 2021 года в естественную среду обитания было переселено более 2,7 млн мальков.

Выпуск молоди проводился в Енисейском районе Красноярского края под наблюдением сотрудников Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и ученых ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии. Количество мальков и сроки выпуска каждой партии определяли ученые-ихтиологи, которые оценивали состояние кормовой базы и условия для выживания ценных рыб. Мальки выращены на одном из крупнейших рыборазводных предприятий Красноярского края. Сотрудники Богучанской ГЭС присутствовали на всех стадиях отгрузки, транспортировки и выпуска.

Наша справка

Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири от Иртыша до Колымы. Предельный возраст сибирского осетра – 60 лет, длина до 2 метров, вес до 200 кг. В Красной книге РФ с 2001 года. Проблема в том, что растет эта рыба очень медленно и первый раз дает икру в возрасте 13−15 лет и затем повторяет это только через два-три года.