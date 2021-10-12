В Красноярском крае за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 419 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 12 октября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 120 725 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 419 случаев заболевания. Для сравнения днем ранее, 11 октября, суточный прирост составил 406 случаев.

Смотрим показатели по городам и районам края. И больше всех заболевших за сутки отмечается в Красноярске – 83, Минусинске – 38, Бородино – 28, Рыбинском районе – 24, по 19 случаев – в Ачинске, Богучанском и Минусинском районах.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 29 880 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 975 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 549. Проведено тестов на коронавирус всего 3 790 447, из них за последние сутки 2 419.

Добавим, что в эту статистик не входят данные из закрытых городов. В Зеленогорске 17 новых случаев заболевания за сутки, всего – 6 294. Там 40 человек выздоровели и 1 умер. Обновленной информации по Железногорску нет.