«Красноярскую рециклинговую компанию» возглавил опытный менеджер Фото: Мария ЛЕНЦ

Генеральным директором «Красноярской рециклинговой компании» назначен Дмитрий Кузнецов, ранее руководившей деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области.

«На старте для успешного становления любого проекта крайне важно участие в его команде акционера с предпринимательским опытом. На текущий момент «Красноярская рециклинговая компания» вышла на следующий этап развития, когда для эффективного управления процессами необходимы, в большей степени, менеджерские качества и компетенции, которые в полной мере присущи новому гендиректору компании Дмитрию Кузнецову», - отмечает генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов.

Дмитрий Кузнецов обладает релевантным опытом и всеми необходимыми компетенциями.Под его руководством региональный оператор Архангельской области компания «Экоинтегратор» увеличила охват населения услугой вывоза ТКО на 20%. Были оптимизированы внутренние процессы компании, в том числе, за счет комплексной автоматизации, завершено внедрение системы управления и контроля качества оказываемых населениюуслуг. Совместно с Правительством Архангельской области был начат процесс внедрения системы раздельного накопления отходов.

На новом месте Дмитрий Кузнецов продолжит работу по развитию операционной деятельности «Красноярской рециклинговой компании» с целью дальнейшего улучшения качества и повышения эффективности оказания услуг по вывозу ТКО жителям левобережной технологической зоны Красноярска.