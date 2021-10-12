В Красноярском крае подполковник милиции разбил голову подполковнику полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уяре следком завел уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». ЧП произошло 4 октября в городском парке. Там 65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил с прохожим.

В это время поблизости находился заместитель начальника полиции города. Он услышал крики, подошел и пытался успокоить дебошира. Напомнил ему, что распивать спиртные напитки в общественном месте запрещено.

В ответ пенсионер стал оскорблять полицейского, а потом и вовсе напал на него, несколько раз ударил. Да так, что у пострадавшего черепно-мозговая травма. В ходе проверки следователи выяснили, что нападавший в свое время служил в милиции в другом городе, он – подполковник в отставке. Однако, несмотря на высокое звание, он будет наказан по закону.