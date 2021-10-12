В Красноярске закрылся известный бар Harley’s

В Красноярске закрылся известный бар Фото: Мария ЛЕНЦ

«Уважаемые гости! Harley’s бар временно приостановил свою работу» - такое объявление появилась в социальных сетях популярного заведения. Временно – не навсегда, видимо, владельцы бара пока не приняли окончательное решение о его судьбе. Причем это не первое досуговое заведение общепита Красноярска, которое свернуло свою деятельность.

Наверняка это связано с вынужденными антиковидными мерами, которые сильно ударили по ним. Больше года ночные клубы, рестораны, бары были закрыты, либо работали в невыгодной для себя режиме. За это время персонал нашел для себя другую работу. Так что когда 16 сентября стало известно о снятии ограничений по режиму, предприниматели столкнулись с нехваткой кадров.

Добавим, что ситуация с коронавирусом в крае ничуть не улучшилась. Напротив, количество случаев заболевание в сутки перешагнуло в отметку 400 человек. Глава краевого Роспотребнадзора сообщил о новых ограничениях, которые уже готовятся и могут вступить в силу в ближайшее время.