На трассе Красноярск – Дивногорск столкнулись две машины, пострадали 4 человека. Фото: ГИБДД

На трассе Красноярск – Дивногорск столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали 4 человека. Это случилось утром, 12 октября, на 18 км автодороги Р-257 «Енисей».

В пресс-службе ГИБДД рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную информацию о ДТП. Водитель «Нивы» ехал в сторону Дивногорска, по каким-то причинам выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Тойотой Короной». Травмы различной степени тяжести получили пассажиры и водители обеих машин.

Дорожные полицейские работают на месте аварии. Но уже сейчас можно сказать, что причинами стали погодные условия и невнимательность. С ночи в окрестностях краевого центра выпал снег, это требует особой осторожности от автомобилистов.

Добавим, что другая авария произошла неподалеку от Ачинска. Там лишенный водительских прав нетрезвый владелец "БМВ" врезался в "Мазду", в которой семья ехала в краевую больницу.