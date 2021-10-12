В Красноярском крае водитель-рецидивист протаранил машину, в которой семья ехала в больницу. Фото: ГИБДД

Неподалеку от Ачинска произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Причем двое из них – дети: 9-летняя девочка и 3-летний мальчик. ГИБДД проводит проверку, устанавливает обстоятельства. Но уже сейчас в полиции говорят: виновником аварии является 31-летний водитель «БМВ», на которого в текущем году уже заводили уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Он лишен водительских прав на 2,5 года.

Установлено, что семья на «Мазде» - супруги и двое детей – направлялись в Красноярск, в краевую больницу. На 651 км автодороги Р-255 «Сибирь» нарушитель на «БМВ» вылетел на встречную полосу. Главе семье не удалось уйти от столкновения. Благодаря тому, что дети были в удерживающих креслах, серьезных последствий удалось избежать. 34-летнюю мать с детьми увезли в больницу, там обследовали и отпустили на амбулаторное лечение.

Добавим, что водитель «БМВ» отказался от алкотеста на месте, несмотря на то, что все признаки алкогольного опьянения у него были. Решается вопрос об уголовном деле. На сей раз вместо исправительных работ он может получить реальный срок.