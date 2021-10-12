Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил за инфраструктурные кредиты Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня началась работа Краевого парламента четвёртого созыва. Первая сессия, которая формально является чрезвычайной, назначена губернатором в соответствии с Уставом края. Ведёт её старейший по возрасту депутат. В нынешнем созыве таким депутатом является Виктор Кардашов.

В повестке дня сегодня - стартовые, формальные вопросы. В частности сегодня депутаты выберут Председателя Законодательного Собрания, его заместителей. Определят количество отраслевых профильных комитетов (напомним, в предыдущем созыве таких комитетов было десять), а также решат другие организационные вопросы.

Обращаясь к депутатам с приветственной речью, губернатор края Александр Усс коротко напомнил основные направления работы парламента и правительства за прошедшие несколько лет. В частности, глава региона напомнил, что краю удалось за прошедшие три года сократить государственный долг практически на треть. Это открывает краю доступ к государственным инфраструктурным кредитам, которые "обязательно надо брать". По словам губернатора, это позволит решить немало важных краевых вопросов развития.

Отметим, что состав нынешнего парламента обновился практически наполовину.