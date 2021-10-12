В Туве 13-летнего подростка сбили насмерть по пути в школу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 13-летнего подростка сбили по пути в школу. Трагедия произошла накануне, 11 октября, в поселке Каа-Хем Кызыльского района. Об обстоятельствах трагедии рассказали в пресс-службе республиканской полиции. Предварительно известно, что в 11 часов дня школьник направлялся в учебное заведение. Ему предстояло перейти дорогу, перед ним был нерегулируемый пешеходный переход, но едва он оказался на проезжей части, был сбит иномаркой.

За рулем автомобиля Honda CR-V был 65-летний местный житель. Скорость и сила удара были такое, что от полученных травм школьник скончался на месте. И теперь полиции предстоит выяснить все детали произошедшего. Также трагическим ДТП заинтересовалась прокуратура республики, представитель ведомства выезжал на место аварии.

- Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, находятся на контроле прокуратуры района, - прокомментировали в прокуратуре.