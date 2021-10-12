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Происшествия12 октября 2021 5:08

В Красноярске по вине руководителя госпредприятия бюджет потерял 2,5 миллиона рублей

Она подписала акты приемки выполненных работ, не глядя
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске по вине руководителя госпредприятия бюджет потерял 2,5 миллиона рублей

В Красноярске по вине руководителя госпредприятия бюджет потерял 2,5 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты РФ. За халатность. По ее вине бюджет потерял более 2,5 миллионов рублей.

Как пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в минувшем году в здании проводился ремонт. В период с февраля по август подрядчик предоставлял руководителю на подпись акты приемки выполненных работ. Вместо того, чтобы проверить, что было сделано, как было сделано – женщина просто подписывала документы. На основании этих актов затем проходила оплата.

Все выяснилось в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что объемы выполненных работ подрядчик сильно завысил. Уголовное дело по статье «Халатность» уже передано в суд на рассмотрение. Если суд признает женщину виновной, ей грозит до 3 месяцев ареста или штраф в размере 120 тысяч рублей.