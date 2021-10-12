В Красноярске по вине руководителя госпредприятия бюджет потерял 2,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить директора филиала федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты РФ. За халатность. По ее вине бюджет потерял более 2,5 миллионов рублей.

Как пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в минувшем году в здании проводился ремонт. В период с февраля по август подрядчик предоставлял руководителю на подпись акты приемки выполненных работ. Вместо того, чтобы проверить, что было сделано, как было сделано – женщина просто подписывала документы. На основании этих актов затем проходила оплата.

Все выяснилось в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что объемы выполненных работ подрядчик сильно завысил. Уголовное дело по статье «Халатность» уже передано в суд на рассмотрение. Если суд признает женщину виновной, ей грозит до 3 месяцев ареста или штраф в размере 120 тысяч рублей.