Первым резидентом Красноярской технологической долины стал производитель уникальной техники

В Красноярской технологической долине появился первый резидент. Компания «Хенкон Сибирь» прошла регистрацию и планирует построить на территории долины машиностроительный комплекс. Объем капитальных вложений составит более 900 млн рублей.

- Сегодня мы перешли к активной фазе реализации проекта «Красноярская технологическая долина». Важно, что первым предприятием стало производство продукции с высокой добавленной стоимостью, - отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. – Проект компании «Хенкон Сибирь» имеет мультипликативный эффект с точки зрения поставки комплектующих и с точки зрения формирования производственной базы оборудования, необходимого для реализации крупных инвестпроектов КИП «Енисейская Сибирь». Появление нового предприятия позволит создать порядка 200 высокотехнологичных рабочих мест, создаст предпосылки для увеличения занятости на предприятиях-контрагентах.

До конца 2023 года планируется построить склады, административно-бытовые помещения и сборочный цех для размещения технологического и вспомогательного оборудования. В 2029 году будут дополнительно возводиться сборочные цеха, общая площадь всех производственных помещений составит 6500 кв. м.

Производственные мощности компании сейчас загружены полностью – «Хенкон Сибирь» производит 50-60 машин в год. Это количество может быть увеличено минимум вдвое – до 120 машин с учетом строительства нового завода на территории Красноярской технологической долины.

СПРАВКА КП

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Красноярская технологическая долина» создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года. К 2030 году планируется сформировать не менее 1300 рабочих мест и инвестировать свыше 16 млрд рублей в новые производства. ОЭЗ входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».