ВТБ подвел итоги 600 дней цифровизации

ВТБ завершил реализацию программы «600 дней» – стратегического бизнес-проекта, направленного на ускоренное развитие и цифровизацию клиентского опыта. В рамках программы банк в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новые интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов.

В ходе «600 дней» ВТБ создал уникальную микросервисную омниканальную платформу, которая позволила построить новые кредитные конвейеры и полностью изменить процессы выдачи розничных и корпоративных кредитов. Выведена на новый уровень работа с искусственным интеллектом.

За время действия программы ВТБ внедрил более 1000 новых продуктов и услуг для своих розничных клиентов. Банк первым на рынке обеспечил для своих клиентов оформление ипотеки и автокредитов в режиме онлайн, почти две трети депозитов уже открываются дистанционно. Общая доля цифровых продаж выросла на треть – почти до 40%. ВТБ вышел в лидеры рынка в части удобства, функциональности и скорости интернет- и мобильного банка и вывел на новый уровень обслуживание клиентов. С 2021 года все новые офисы открываются в новом технологичном формате, к услугам клиентов – видеообслуживание на сайте и курьерская доставка.

В результате проектов, запущенных в рамках программы 600 дней, число активных клиентов ВТБ растет и по прогнозам к концу 2021 года достигнет 16 млн человек. К концу 2022 года банк намерен перевести в онлайн 100% продуктов и сервисов для физлиц, почти половину продаж проводить в цифровых каналах, открыть первые офисы без сотрудников и совершать до 90% операций без бумаги. По итогам 2025 года число активных розничных клиентов составит более 30 млн человек.