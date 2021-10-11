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Общество11 октября 2021 9:21

Руководитель ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов уходит на пенсию в связи со сменой должности

Вместо него исполняет обязанности главы ГИБДД заместитель Членова – Андрей Сиротинин
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов Уходит на пенсию в связи с переходом на другую должность в госслужбе. Об этом заявили в региональном управлении МВД. Сообщается, что заявление Алексей Викторович написал по собственному желанию.

Кто займет место руководителя ГИБДД по региону пока не сообщается, но временно исполнять обязанности главы будет заместитель Алексей Членова – Андрей Сиротинин.

Напомним, что Алексей Членов стал руководителем ГИБДД по Красноярскому в 2017 году. Свою карьеру в ГИБДД Алексей Викторович начал в 1997 (на тот момент в ГАИ – прим.ред) с должности инспектора ДПС.