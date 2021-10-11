Руководитель ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов уходит на пенсию в связи со сменой должности

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов Уходит на пенсию в связи с переходом на другую должность в госслужбе. Об этом заявили в региональном управлении МВД. Сообщается, что заявление Алексей Викторович написал по собственному желанию.

Кто займет место руководителя ГИБДД по региону пока не сообщается, но временно исполнять обязанности главы будет заместитель Алексей Членова – Андрей Сиротинин.

Напомним, что Алексей Членов стал руководителем ГИБДД по Красноярскому в 2017 году. Свою карьеру в ГИБДД Алексей Викторович начал в 1997 (на тот момент в ГАИ – прим.ред) с должности инспектора ДПС.