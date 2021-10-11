Житель Красноярска решил поужинать в 3 часа ночи, и чуть не спалил многоэтажку в Октябрьском районе

К счастью, помощь пожарных жильцам многоэтажки не потребовалась Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 3 часов ночи 11 октября жители многоэтажки на Годенко проснулись от сильного запаха гари и сработавшей пожарной сигнализации. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» жильцы дома, услышали запах горелого на своих кухнях и балконах сразу на нескольких этажах. По началу дыма не было видно, но через 20 минут в некоторых квартирах появилась небольшая завеса.

Обеспокоенные жители обошли подъезд, вызвали пожарную охрану, но источник гари самостоятельно обнаружить не смогли, запах стоял сразу на нескольких этажах. Через 40 минут сигнализация перестала оповещать о задымлении, а затем дымка развеялась.

Оказалось, что причиной ночной паники жильцов многоэтажки стал один из соседей, решивший приготовить себе ночной ужин на электрической плите. Горожанин поставил запекаться мясо и уснул. Еда сгорела, поднялся дым и сработала сигнализация, которая и разбудила жителя дома.