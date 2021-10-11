ГИБДД предупредили красноярских водителей о скользких дорогах из-за мокрого снега

Фото: ГИБДД

В Красноярском крае началось ухудшение погоды – в краевой столице и вблизи неё идет мокрый снег и тает, асфальт становится очень скользким. В ГИБДД предупреждают о том, что при таких условиях необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, чтобы не создавать аварийные ситуации.

Если в Красноярске снег пока не ложится – падает и тает, то за городом можно заметить довольно приличный снежный покров. В районе поселка Верхняя Бирюса наблюдается минусовая температура и, как следствие, гололедица на проезжей части.

На дивногорской трассе пока покрова нет, но также идет снег мокрый и температура за бортом близка к нулю.

Водителям напоминают о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю при поездках загород, а также не забывать обновить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую.