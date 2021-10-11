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Общество11 октября 2021 6:36

СУЭК помогает школам в шахтерских городах

Компания приобрела для школы в Бородино современное лабораторное оборудование
Полина КУЗНЕЦОВА
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Потолочная система позволила убрать все кабели на безопасную высоту, освободив учебное пространство. Фото предоставлено компанией

Потолочная система позволила убрать все кабели на безопасную высоту, освободив учебное пространство. Фото предоставлено компанией

СУЭК содействует развитию образовательного пространства «Точка роста» в шахтерских городах. В поддержку национального приоритетного проекта «Образование», компания приобрела для одной из школ города Бородино Красноярского края современное лабораторное оборудование.

Речь идет о потолочной автоматической системе электроснабжения модульного типа, позволяющей эффективно и безопасно проводить лабораторные работы по теме «Электричество».

– Система включена в Перечень обязательных средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ в профильных классах, – поясняет директор школы Тамара Жакова. – У нас действуют два класса с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла, тоже организованных СУЭК, и такое оборудование нам необходимо. Оно пополнит арсенал образовательного центра «Точка роста» и сделает обучение старшеклассников еще более качественным и комфортным.

На лабораторной работе по теме «Электричество». Фото предоставлено компанией

На лабораторной работе по теме «Электричество». Фото предоставлено компанией

Появившаяся в школе система состоит из распределительного шкафа электроснабжения и подвесного горизонтального модуля, на котором расположены розетки на 220 вольт, лабораторные клеммы постоянного и переменного тока, цифровой высокоточный вольтметр и амперметр, USB-разъемы для сохранения данных лабораторных работ. Включить электропитание, выставить необходимые значения тока, поднять или опустить горизонтальный модуль – все это выполняет преподаватель через блок управления, который находится в распределительном шкафу. Открыть его может только педагог, что исключает доступ учащихся к электрооборудованию.

– Оборудование делает кабинет физики более безопасным, – отмечает учитель физики СОШ № 1 Татьяна Лупач. – Раньше для подводки электропитания использовалась напольная система, и розетки были выведены на парты. Потолочная система позволила убрать все кабели на безопасную высоту, освободив учебное пространство. Модули высокоточные, дают возможность выставлять напряжение и силу тока, необходимые для конкретного исследования, что, несомненно, повышает как точность лабораторных работ, так и уровень знаний школьников.

Содействие развитию образовательной среды в школах – важное направление социальной деятельности СУЭК. При поддержке компании для учащихся в шахтерских регионах приобретают компьютеры, лабораторное оборудование, в период пандемии угольщики также позаботились об оснащении классных аудиторий рециркуляторами воздуха для сохранения здоровья школьников. Добавим, что за вклад в реализацию нацпроектов, в том числе проекта «Образование», СУЭК весной текущего года получила статус «Партнер национальных проектов».