СУЭК помогает школам в шахтерских городах

Потолочная система позволила убрать все кабели на безопасную высоту, освободив учебное пространство. Фото предоставлено компанией

СУЭК содействует развитию образовательного пространства «Точка роста» в шахтерских городах. В поддержку национального приоритетного проекта «Образование», компания приобрела для одной из школ города Бородино Красноярского края современное лабораторное оборудование.

Речь идет о потолочной автоматической системе электроснабжения модульного типа, позволяющей эффективно и безопасно проводить лабораторные работы по теме «Электричество».

– Система включена в Перечень обязательных средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ в профильных классах, – поясняет директор школы Тамара Жакова. – У нас действуют два класса с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла, тоже организованных СУЭК, и такое оборудование нам необходимо. Оно пополнит арсенал образовательного центра «Точка роста» и сделает обучение старшеклассников еще более качественным и комфортным.

На лабораторной работе по теме «Электричество». Фото предоставлено компанией

Появившаяся в школе система состоит из распределительного шкафа электроснабжения и подвесного горизонтального модуля, на котором расположены розетки на 220 вольт, лабораторные клеммы постоянного и переменного тока, цифровой высокоточный вольтметр и амперметр, USB-разъемы для сохранения данных лабораторных работ. Включить электропитание, выставить необходимые значения тока, поднять или опустить горизонтальный модуль – все это выполняет преподаватель через блок управления, который находится в распределительном шкафу. Открыть его может только педагог, что исключает доступ учащихся к электрооборудованию.

– Оборудование делает кабинет физики более безопасным, – отмечает учитель физики СОШ № 1 Татьяна Лупач. – Раньше для подводки электропитания использовалась напольная система, и розетки были выведены на парты. Потолочная система позволила убрать все кабели на безопасную высоту, освободив учебное пространство. Модули высокоточные, дают возможность выставлять напряжение и силу тока, необходимые для конкретного исследования, что, несомненно, повышает как точность лабораторных работ, так и уровень знаний школьников.

Содействие развитию образовательной среды в школах – важное направление социальной деятельности СУЭК. При поддержке компании для учащихся в шахтерских регионах приобретают компьютеры, лабораторное оборудование, в период пандемии угольщики также позаботились об оснащении классных аудиторий рециркуляторами воздуха для сохранения здоровья школьников. Добавим, что за вклад в реализацию нацпроектов, в том числе проекта «Образование», СУЭК весной текущего года получила статус «Партнер национальных проектов».