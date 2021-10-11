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Общество11 октября 2021 4:48

Погода в Красноярске 11 октября: первый снег и дождь

Город с утра встал в пробках
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Погода в Красноярске 11 октября: первый снег и дождь

Погода в Красноярске 11 октября: первый снег и дождь

Фото: Мария ЛЕНЦ

11 октября в Красноярске начал падать первый снег. Но белого покрывала в этот день горожанам ждать не стоит: хлопья смешиваются с дождем и моментально тают.

По данным Gismeteo, днем столбики термометра в краевой столице не поднимутся выше отметки в +8 градусов, а ночью похолодает до нуля.

На протяжение дня будет дуть ветер со скоростью до 7 метров в секунду.

Далеко не все водители успели поменять резину на своих авто, и поэтому с утра город встал в пробках. Наиболее сложная ситуация сложилась на пересечении улиц Калинина и Маерчака, Высотной, Лесопарковой в сторону центра и проспекте Свободном, а также на кольце Игарской. Затруднено движение в центре города.

По прогнозам синоптиков 12 октября в Красноярске также будет идти снег, а днем воздух не прогреется более чем до трех градусов тепла.

Погода в Красноярске 11 октября: первый снег и дождь