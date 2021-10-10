В Красноярском крае площадь лесных пожаров за прошедший сезон снизилась в 10 раз. Фото: краевой Лесопожарный центр

Красноярский краевой Лесопожарный центр подвел итоги прошедшего сезона, который официально завершился 8 октября. Всего на территории лесного фонда в 2021 году возник 681 лесной пожар на общей площади 43, 4 тысяч гектаров. Основные причины возникновения – неосторожное обращение с огнем населения и грозы.

В сравнении с прошлым годом количество пожаров снизилось на 52%, а площадь – в 10 раз. Самыми горимыми стали (как и в прошлые годы) Богучанский, Эвенкийский и Кежемский районы.

95% возгораний в лесах были обнаружены на малых площадях, это стало возможным благодаря тому, что специалисты обеспечивали авиационное и наземное патрулирование в соответствии с классом пожарной опасности. В Кежемском и Эвенкийском районах были организованы две новые оперативные точки базирования и дозаправки авиации, в аэропортах Байкита, Туры и Туруханска разместили дополнительные вертолеты. В Богучанском районе базировались дополнительные команды парашютистов-пожарных и самолет Ан-2.

- Пожароопасный сезон 2021 года прошел относительно спокойно. Отчасти это произошло благодаря прохладной погоде и обильным осадкам, но в первую очередь – это результат эффективно организованной работы краевого Лесопожарного центра. Речь идет о внедрении новой спецтехники и оборудования, многоступенчатой системе круглосуточного мониторинга, оперативном реагировании и доставке сил и средств к очагам возгораний. Все эти меры позволили удержать ситуацию под контролем без привлечения сил федерального резерва. Самое главное, что удалось не допустить переход огня из леса на населенные пункты и объекты экономики, - сказал руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Добавим, что в этом году была существенно обновлена материально-техническая база авиаотделений и лесопожарных станций. По нацпроекту «Экология» на вооружение лесных пожарных поступило 80 единиц специализированной техники и более 1600 единиц оборудования и снаряжения. До конца года планируется поставка еще 13 единиц техники - 12 лесопожарных модулей на базе автомобиля УАЗ Фермер и специализированный пожарный катер.