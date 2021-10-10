Житель Минусинска убил щенка Жору на глазах ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Минусинска убил полуторамесячного щенка по кличке Жора на глазах у 11-летнего ребенка. Это произошло в августе 2020 года. На 44-летнего мужчину завели уголовное дело за жестокое обращение с животным, в суде удалось доказать его вину. Хотя он сам до последнего ее отрицал.

Но вместо реального срока, на который надеялись родители потрясенного ребенка, мужчине придется выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе полиции южного города, мальчик резвился со своим щенком во дворе. Тот выбежал на улицу, юный хозяин – за ним. В это время рядом оказался живодер. А дальше – не для слабонервных. Мужчина схватил щенка и со всей силы швырнул его в угол дома, затем несколько раз пнул, от чего щенок скончался. Для мальчика это стало потрясением.