Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2021 12:10

Житель Минусинска убил щенка Жору на глазах ребенка

По решению суда он заплатит крупный штраф
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Минусинска убил щенка Жору на глазах ребенка

Житель Минусинска убил щенка Жору на глазах ребенка

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Минусинска убил полуторамесячного щенка по кличке Жора на глазах у 11-летнего ребенка. Это произошло в августе 2020 года. На 44-летнего мужчину завели уголовное дело за жестокое обращение с животным, в суде удалось доказать его вину. Хотя он сам до последнего ее отрицал.

Но вместо реального срока, на который надеялись родители потрясенного ребенка, мужчине придется выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе полиции южного города, мальчик резвился со своим щенком во дворе. Тот выбежал на улицу, юный хозяин – за ним. В это время рядом оказался живодер. А дальше – не для слабонервных. Мужчина схватил щенка и со всей силы швырнул его в угол дома, затем несколько раз пнул, от чего щенок скончался. Для мальчика это стало потрясением.