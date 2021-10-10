Глава Красноярска показал обновленную набережную Качи. Фото: страница в "Инстаграме"

Глава Красноярска на своей странице в «Инстаграме» показал обновленную набережную Качи. Причем в сравнении: как было до благоустройства и как стало сейчас. Это лишь часть территории – правый берег от улицы Обороны до улицы Вейнбаума. «На будущий год пойдем дальше – продлим участок до Стрелки. И обязательно будем «вгрызаться» в задачу на перспективу по благоустройству левобережья Качи и берегов Бугача» - озвучил градоначальник планы на перспективу.

Так же он рассказал, что «улучшение облика берегов нашего водного достояния, конечно, задача номер один. И мы продолжим над ней работать. На будущий год планируем благоустроить сразу два участка – один в Ленинском районе (за ДК имени 1 мая) и в Советском районе Зелёный берег (вдоль проспекта Ульяновский)».