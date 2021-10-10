В центре Красноярска стая ворон напала на сову. Фото: «Наш мкр. Солнечный»

В Красноярске стая ворон напала на сову. Это произошло в Железнодорожном районе, на улице Менжинского, в районе дома № 14. Очевидцы сняли произошедшее, а фото в паблике «Наш мкр. Солнечный» выложила» зоозащитница Любовь Томирис. Она рассказала со слов подписчика: «Сова вначале сидела на дереве. Потом переместилась на кондиционер, висящий на доме. Дальше птицу вороны погнали за дом. Если вы едите в тот район – пройдитесь по улице, возможно, вы найдете сову. Если птицу не забрать, ее забьют вороны».

Специалист советует, что нужно сделать, если удастся найти птицу. Нужно закрыть ее плотной тряпкой или курткой. И осторожно, потому что сова довольно сильная, у нее длинные когти и мощная хватка. Птицу нужно поместить в коробку и передать зоозащитникам. Телефон, по которому можно связаться: 8-967-601-09-81.