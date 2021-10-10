В Красноярске за сутки количество заболевших коронавирусом выросло на 399 человек Фото: ИВАНОВА Диана

Специалисты еще месяц назад говорили о четвертой волне коронавируса. Но, судя по показателям, третья волна даже не заканчивалась. Показатели заболеваемости с июля опустились лишь незначительно и теперь вернулись до рекордных отметок. По данным оперативного штаба на 12 часов 10 октября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 119 900 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 399 случаев заболевания.

Больше всего заболевших в Красноярске – 78, Ачинске - 21, Минусинске и Канске – по 20 человек, в Шушенском районе – 25, а в соседнем Ермаковском районе – 29.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 29 070 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 833 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 492. Проведено тестов на коронавирус всего 3 783 291, из них за последние сутки 8 436.

В эту статистику не входит информация по закрытым городам. Обновленной информации на 10 октября пока нет.