В Богучанском районе ВАЗ ночью сбил 63-летнего пешехода. Фото: ГИБДД

В поселке Такучет Богучанского района погиб 63-летний мужчина. Он оказался под колесами автомобиля ВАЗ. Смертельное ДТП произошло в ночь с 9 на 10 октября. Предварительно установлено, что пешеход шел по дороге в 2 часа ночи, прямо посреди проезжей части. Удар бы такой силы, что пожилой мужчина скончался на месте, сообщает ГИБДД Богучанского района.

Установлено, что водитель на тот момент, когда дорожная полиция прибыла на место ДТП, был пьян, прибор показал 0,69 промилле. На пешеходе была темная одежда, без светоотражающих элементов. Почему он не ушел на обочину с дороги, ведь он шел навстречу движущемуся автомобилю и наверняка его видел – это выясняют следователи. К слову, в ГИБДД добавили, что уличные фонари работали исправно.