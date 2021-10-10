В Красноярске ждут серьезных заморозков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и его окрестностях ждут серьезных заморозков. На календаре почти середина октября, так что низкие температуры, особенно по ночам, это уже неизбежно. Вот что нам прогнозируют синоптики на предстоящую неделю. Начало будет пасмурным, в понедельник возможен небольшой дождь, а вот в среду следует ждать снега. И температура воздуха днем в эти дни будет не выше 1-2 градусов со знаком плюс.

Зато во вторую половину недели немного потеплеет – до 8 градусов выше нуля, с переменной облачностью. Временами даже порадует солнце. А вот по ночам всю неделю будет до минус 5 градусов. Возможно и ниже.

А вот за городом температура ниже. Во многих южных районах края уже неделю назад заметили, что по ночам выпадает снег. Автомобилисты меняют резину, когда отправляются в поездки по федеральным трассам и не только.

К слову, на севере края, например, в Норильске, сейчас относительно тепло – днем до минус 4 градусов, ночью до минус 9. В Диксоне – это самая северная точка Красноярского края, даже теплее – всего минус 2 днем и до минус 4 ночью.