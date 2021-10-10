Житель Красноярска сдал угнанный автобус в металлолом за 23 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска получил 2 года условно за то, что угнал автобус и сдал его в металлолом. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

В конце прошлого года в дежурную часть отдела полиции № 6 обратился мужчина и сообщил: у него угнали «ПАЗик». Автобус был неисправным, уехать на нем нельзя, тогда как и куда он мог деться? Подозрения вывели на 41-летнего местного жителя. Тот уже был судим раньше за имущественные преступления. Когда его задержали, долго отпираться он не стал. Признался, что ночью отбуксировал автобус в гараж, там разобрал и сдал на металлолом. Чистым весом вышло на 23 тысячи рублей. Деньги уже потратил.

Суд назначил ему условное наказание, видимо, исходя их стоимости украденного имущества. В любом случае потерпевший может потребовать возмещения ущерба. И это будет больше, чем стоимость металлолома.