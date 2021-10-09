В Красноярском крае за 24 часа от коронавируса скончался 21 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

9 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 395 человек. Это на десяток меньше, чем сутками ранее. Как сообщает Оперативный штаб, за все время в регионе зафиксировано 119 501 случаев заражения COVID-19.

За сутки вылечились от коронавируса 352 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц —105 990 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За минувшие 24 часа в регионе жертвами коронавируса стал еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 6 021 жителей края.

— Под медицинским наблюдением на дому находится всего 28 729 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2805 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 2487. Проведено тестов на коронавирус всего 3 774 855, из них за последние сутки 9102, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.