В красноярском аэропорту победили очереди на регистрацию. Фото: Красноярский аэропорт

Вылеты из красноярского аэропорта стали более комфортными. Пассажирам больше не придется стоять в больших очередях на регистрацию. Распечатать посадочный талон в аэропорту можно самостоятельно.

— Если пассажир прошел онлайн-регистрацию на рейс, то по прибытию в аэропорт его можно поднесите к репринтеру, и он сразу выдаст посадочный талон. Новые аппараты печати установлены у киосков саморегистрации и на третьем этаже на входе в стерильную зону внутренних вылетов, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что багаж можно сдавать на стойке N22, но не позднее времени окончания регистрации на рейс.