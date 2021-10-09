Сироте с младенцем из Ачинска выделили квартиру в аварийном доме Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Ачинские чиновники выделили девушке-сироте с младенцем на руках квартиру в аварийном доме. Состояние нового жилья оставляло желать лучшего: кругом царила абсолютная антисанитария, а о любых бытовых удобствах не было и речи.

Выяснилось, что чиновники отправили сироту и ее 10-месячную дочку жить в квартиру, где не было отопления, подвал затопило грунтовыми водами, а стены заросли плесенью.

— По версии следствия, в июне 2019 года неустановленные должностные лица администрации города, располагая сведениями о непригодном для жилья состоянии многоквартирного дома, предоставили местной жительнице по договору найма жилого помещения квартиру, несоответствующую предъявляемым требованиям для выделения данной категории граждан, — рассказали в пресс-службе ГСУ СК края.

Сейчас следователи выясняют, кто дал распоряжение о заселении сироты в аварийное жилье. Возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий.