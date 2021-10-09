Бизнесмен из Красноярского края выманил у своего знакомого 4 миллиона рублей Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Житель Красноярского края выманил у своего знакомого 4 миллиона рублей. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили в краевой полиции.

Бизнесмен узнал, что друг ищет человека, который может освободить из-под следствия его родственника. Он сказал ему, что вопрос можно решить за нескромную сумму с шестью нулями.

— Не имея реальной возможности каким-либо образом повлиять на ход проверки, расследования и приговор по данному уголовному делу, злоумышленник предложил мужчине помощь. Доверчивый красноярец передал ему деньги, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вскоре обманщика задержали. Его счет в банке на 3,6 миллиона был заблокирован, а сам мужчина отправился в СИЗО.

— В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в ГУ МВД региона.