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Происшествия9 октября 2021 8:31

Бизнесмен из Красноярского края выманил у своего знакомого 4 миллиона рублей

За эту сумму он обещал освободить из-под следствия его родственника
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Бизнесмен из Красноярского края выманил у своего знакомого 4 миллиона рублей

Бизнесмен из Красноярского края выманил у своего знакомого 4 миллиона рублей

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Житель Красноярского края выманил у своего знакомого 4 миллиона рублей. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили в краевой полиции.

Бизнесмен узнал, что друг ищет человека, который может освободить из-под следствия его родственника. Он сказал ему, что вопрос можно решить за нескромную сумму с шестью нулями.

— Не имея реальной возможности каким-либо образом повлиять на ход проверки, расследования и приговор по данному уголовному делу, злоумышленник предложил мужчине помощь. Доверчивый красноярец передал ему деньги, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вскоре обманщика задержали. Его счет в банке на 3,6 миллиона был заблокирован, а сам мужчина отправился в СИЗО.

— В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в ГУ МВД региона.